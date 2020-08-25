Оппозиция оспаривает в Верховном суде «многодневку» на выборах

Многодневное голосование может привести к фальсификации результатов, считают истцы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ряд кандидатов в депутаты от оппозиционных партий подали коллективный иск в Верховный суд (ВС). требуя отменить постановление Центризбиркома (ЦИК) о проведении трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года. Они убеждены, что ЦИК превысил полномочия, введя новые формы досрочного голосования.

Иск подали 100 кандидатов, заявившихся на муниципальные выборы в четырех регионах страны. Они считают, что ЦИК нарушает закон, утвердив основным днем голосования 13 сентября и два досрочных дня 11 и 12 сентября, при этом разрешив изъявлять свою волю избирателям не только на участках., но и дома и в придомовых территориях. Как пишет « Коммерсант », истцы утверждают, что в рамках закона досрочное голосование может быть проведено только по заявлению и уж тем более «не может проходить на придомовых территориях и вне помещений для голосования».

«По сути, они [члены ЦИК] внесли корректировку в федеральный закон, чего не имели права делать, потому что такие изменения должны приниматься Госдумой, а постановления ЦИКа менять закон не могут, — заявила изданию координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова. Она выразила мнение, что «многодневное голосование дает огромные возможности для фальсификации результатов».

В ЦИК на заявления оппозиционеров ответили, что «никогда не превышают своих полномочий». Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что это право кандидатов обратиться в суд и получить решение. Впервые многодневное голосование в стране опробовали на референдуме по поравкам в Конституцию РФ.

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