В сургутском офисе компании «Россети Тюмень» сотрудники санкт-петербургского ОБЭП провели выемку документов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«У питерских оперативников есть какие-то свои наработки. Они окружное УМВД в известность о своих действиях не ставили. Работали самостоятельно», — пояснил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией предположил, что визит полиции мог быть связан с деятельностью прежнего руководства компании.
В пресс-службу УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ПАО «Россети Тюмень» журналисту агентства заявили, что компания не уполномочена раскрывать подробности правоохранительных действий: «Следственные мероприятия в офисе „Россети Тюмень“ не связаны с деятельностью компании».
Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году в компании «Россети Тюмень» произошла смена руководства. На должность генерального директора предприятия был назначен Алексей Солдатенков. Он сменил на этом посту Александра Мелихова, который ушел по состоянию здоровья.
«Россети Тюмень» — одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний, она работает в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предприятие обслуживает 647 крупных подстанций и почти 7 тысяч трансформаторных подстанций.
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