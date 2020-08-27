В офис компании «Россети Тюмень» нагрянула полиция. Работает ОБЭП из Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, тюменьэнерго
Официально о причинах визита полиции в компании не говорят Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В сургутском офисе компании «Россети Тюмень» сотрудники санкт-петербургского ОБЭП провели выемку документов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«У питерских оперативников есть какие-то свои наработки. Они окружное УМВД в известность о своих действиях не ставили. Работали самостоятельно», — пояснил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией предположил, что визит полиции мог быть связан с деятельностью прежнего руководства компании.

В пресс-службу УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ПАО «Россети Тюмень» журналисту агентства заявили, что компания не уполномочена раскрывать подробности правоохранительных действий: «Следственные мероприятия в офисе „Россети Тюмень“ не связаны с деятельностью компании».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году в компании «Россети Тюмень» произошла смена руководства. На должность генерального директора предприятия был назначен Алексей Солдатенков. Он сменил на этом посту Александра Мелихова, который ушел по состоянию здоровья.

«Россети Тюмень» — одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний, она работает в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предприятие обслуживает 647 крупных подстанций и почти 7 тысяч трансформаторных подстанций.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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