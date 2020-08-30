30 августа 2020

ЦБ раскрыл шулерскую схему финансистов. Клиентов обирали на пустом месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, флаг россии, банк россии, центральный банк россии, триколор
ЦБ: «Перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк России выяснил, что ряд финансовых организаций неправомерно брал комиссии с клиентов за перечисление на их счет потребительского займа. Как сообщили в пресс-службе регулятора, такая практика приводит к увеличению издержек для граждан и нарушает права потребителей.

«Банк России в результате поведенческого надзора выявил, что некоторые некредитные финансовые организации берут с потребителя плату (комиссию) за перечисление на их счет потребительского займа», — говорится в сообщении ЦБ. которое приводит RNS.

После проверки регулятор разослал в микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы документ, в котором заявляется, что услуга перечисления займа на счет не отделена от услуги предоставления займа, поэтому она не может быть платной. «Перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для заключения договора потребительского займа», — говорится в документе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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