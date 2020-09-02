У младших школьников риск заражения в несколько раз ниже, чем у старшеклассников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заражений коронавирусом среди педагогов старших классов уже осенью может достигнуть 40,7%. Дело в том, что старшеклассники теснее контактируют друг с другом во внеурочное время, а потому риск распространения в их группе выше. Бороться с этим можно: нужно сократить количество учеников в классе до 10 человек, рекомендуют ученые из Калифорнийского университета и российские специалисты.

Ученые из США после исследования пришли к выводу, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже (4,1%), чем в коллективе у средних (37,2%) и старших школьников (40,7%), пишет газета «Известия». «Вмешательства на уровне школы, необходимые для снижения риска менее чем до 1% инфицированных учителей, зависят от числа учеников в классе», — делают вывод ученые, рекомендуя в старших классах обучение по 10 человек, а в начальной школе — 20 учеников.

С американскими коллегами согласны российские специалисты. Старший научный сотрудник ТюмГУ Мария Орлова заявила, что наиболее опасны в плане заражения в школе — это столовая и раздевалка, где в течение дня бывает практически вся школа, и единовременная скученность людей там чрезвычайно высока.

«На уроках, которые можно проводить в лекционном формате, контакт между учителем и учениками можно минимизировать. А вот лабораторные работы потребуют большей близости», — считает заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом может быть выявлена сразу в нескольких классах, так как в начальной школе дети контактируют более тесно, а старшеклассники могут больше общаться между собой после уроков, причем и с детьми из других классов. При этом практически все дети переносят СOVID-19 безсимптомно.

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