Путин заявил, что пандемия не помешала жизни россиян

Пандемия коронавируса не повлияла на жизнь россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Эта инфекция кардинально ничего не поменяла, и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя», — сказал глава российского государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По словам Путина, дистанционное обучение и телемедицина были и до пандемии коронавируса. Однако, отметил он, ограничительные меры подтолкнули развитие этих направлений.
Глава государства добавил, что в период ограничительных мер интернет-трафик увеличился на 80%. Он считает, что российские компании с этой нагрузкой справились.
Ранее Владимир Путин отмечал, что пандемия показала яркие технологические возможности России, пишет агентство Nation News. Он также говорил, что российская экономика выдержала удар коронавируса благодаря тому, что губернаторы получили дополнительные полномочия в период пандемии, передает телеканал 360.
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