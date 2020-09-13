Политолог объяснил, зачем Кремль поддерживает Лукашенко

Кремлю Александр Лукашенко интересен, так как пообещал интеграцию с Россией Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко интересен Кремлю как сторонник интеграции с Россией. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Кремлю Лукашенко интересен отчасти за счет того, что он обещал интеграцию с Россией. Помимо этого, для Москвы он выступает факторов стабильности в отношениях между двумя странами», — подчеркнул Болкунец. Однако политолог уверен, что все обещания и заявления белорусский лидер делает исключительно для того, чтобы получить от Москвы новый денежный транш.

По его словам, Москва скептически относится к последним высказываниям президента Белоруссии про перехваченные переговоры Берлина и Варшавы об Алексее Навальном и про отсутствие репрессий в отношении задержанных на минских протестах. По мнению политолога, Кремлю стоит прекратить поддерживать Лукашенко, так как в конечном итоге это может негативно настроить белорусов по отношению к России.