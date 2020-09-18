В Германии решили судьбу «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Петра Пау заявила, что бундестаг не проголосует за остановку газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бундестаг ФРГ отказался голосовать за остановку проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила вице-президент представительного органа Петра Пау.

«Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет [по энергетике бундестага Германии]. [Кто за?] Это фракция правящей коалиции, фракция свободной демпартии и фракция „Левые“. Кто против? Это фракция „Альтернатива для Германии“ и „Союз 90/Зеленые“», — цитирует РИА «Новости» Пау. Бундестаг проголосовал за передачу дела в профильный комитет по энергетике Германии.

Ранее фракция «Зеленые» предлагала остановить строительство российского газопровода. По их словам, Германия может понести большие издержки из-за продолжения проекта.

Сопредседатель немецкой фракции «Левые» Дитмар Бартш заявил, что Германия заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает RT. По его словам, проект поможет стране сохранить безопасное обеспечение энергией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...