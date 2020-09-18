В Германии решили судьбу «Северного потока — 2»

Бундестаг ФРГ отказался голосовать за остановку проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила вице-президент представительного органа Петра Пау.
«Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет [по энергетике бундестага Германии]. [Кто за?] Это фракция правящей коалиции, фракция свободной демпартии и фракция „Левые“. Кто против? Это фракция „Альтернатива для Германии“ и „Союз 90/Зеленые“», — цитирует РИА «Новости» Пау. Бундестаг проголосовал за передачу дела в профильный комитет по энергетике Германии.
Ранее фракция «Зеленые» предлагала остановить строительство российского газопровода. По их словам, Германия может понести большие издержки из-за продолжения проекта.
Сопредседатель немецкой фракции «Левые» Дитмар Бартш заявил, что Германия заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает RT. По его словам, проект поможет стране сохранить безопасное обеспечение энергией.
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