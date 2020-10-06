Ученые выявили странные симптомы коронавируса

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Почти у половины пациентов зафиксированы неврологические симптомы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом пациенты могут испытывать различные неврологические симптомы, связь которых с инфекцией ранее не была доказана. Об этом стало известно в ходе исследования международной команды ученых.

«Сейчас мы пытаемся охарактеризовать долгосрочные неврологические симптомы коронавируса и когнитивные изменения у пациентов с энцефалопатией, развившейся на фоне коронавируса», — цитирует ученых «Ридус». Именно поражение головного мозга, по словам специалистов, является самым опасным симптомом вируса.

Помимо энцефалопатии, к странным симптомам вируса ученые отнесли головные и мышечные боли. Кроме того, многие из выписанных пациентов жалуются на сильное головокружение.

Согласно исследованию, неврологические симптомы были зафиксированы у 42% госпитализированных с коронавирусом пациентов. Из них у 82% недомогания фиксировались даже после курса лечения от вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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