Ученые выявили странные симптомы коронавируса

Почти у половины пациентов зафиксированы неврологические симптомы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом пациенты могут испытывать различные неврологические симптомы, связь которых с инфекцией ранее не была доказана. Об этом стало известно в ходе исследования международной команды ученых.

«Сейчас мы пытаемся охарактеризовать долгосрочные неврологические симптомы коронавируса и когнитивные изменения у пациентов с энцефалопатией, развившейся на фоне коронавируса», — цитирует ученых «Ридус». Именно поражение головного мозга, по словам специалистов, является самым опасным симптомом вируса.

Помимо энцефалопатии, к странным симптомам вируса ученые отнесли головные и мышечные боли. Кроме того, многие из выписанных пациентов жалуются на сильное головокружение.

Согласно исследованию, неврологические симптомы были зафиксированы у 42% госпитализированных с коронавирусом пациентов. Из них у 82% недомогания фиксировались даже после курса лечения от вируса.