В результате ДТП со школьным автобусом есть погибшие (архивное фото)
В Дагестане столкнулись школьный автобус и четыре автомобиля. В результате аварии погибло четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
«Авария произошла у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. Столкнулись школьный автобус „Газель“, четыре большегруза и легковушка. Предварительно, четыре человека погибли. Уточняется, есть ли среди них дети», — сообщил собеседник агентства.
МВД республики ранее сообщило о том, что в ДТП пострадали 10 человек. По заявлению ведомства, среди них есть 8 детей.
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