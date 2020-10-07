В Дагестане разбился школьный автобус. Есть погибшие

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Авария с автобусом с отказавшими тормозами в Перми на ул 1905 года, дтп, автобус, авария, разбитая машина
В результате ДТП со школьным автобусом есть погибшие (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Дагестане столкнулись школьный автобус и четыре автомобиля. В результате аварии погибло четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«Авария произошла у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. Столкнулись школьный автобус „Газель“, четыре большегруза и легковушка. Предварительно, четыре человека погибли. Уточняется, есть ли среди них дети», — сообщил собеседник агентства.

МВД республики ранее сообщило о том, что в ДТП пострадали 10 человек. По заявлению ведомства, среди них есть 8 детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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