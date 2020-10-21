21 октября 2020

Лоза назвал Шнурова «собачкой» после матерного стиха в свой адрес

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Юрий Лоза не будет судиться с Сергеем Шнуровым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Юрий Лоза высказался об оскорблениях со стороны певца Сергея Шнурова в свой адрес. В интервью журналистам композитор заявил, что «не будет судиться с Шнуровым, поскольку не перелезает через забор, если его облаяла собачка».

Музыкант также вспомнил русскую народную пословицу, чтобы охарактеризовать свое отношение к произошедшему. «Не зря же в народе говорят, что, когда собака лает — ветер носит», — заявил Лоза изданию «НьюИнформ», сравнив Шнурова с этим животным.

Юрий Лоза был удостоен благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Музыкант поблагодарил президента за награду, но в разговоре с RNS отметил, что хотел бы также получить звание заслуженного артиста. Шнуров жестко высмеял это событие. Свое мнение лидер группы «Ленинград» выразил в стихотворении, содержащем нецензурные выражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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