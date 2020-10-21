Лоза назвал Шнурова «собачкой» после матерного стиха в свой адрес

Музыкант Юрий Лоза высказался об оскорблениях со стороны певца Сергея Шнурова в свой адрес. В интервью журналистам композитор заявил, что «не будет судиться с Шнуровым, поскольку не перелезает через забор, если его облаяла собачка».
Музыкант также вспомнил русскую народную пословицу, чтобы охарактеризовать свое отношение к произошедшему. «Не зря же в народе говорят, что, когда собака лает — ветер носит», — заявил Лоза изданию «НьюИнформ», сравнив Шнурова с этим животным.
Юрий Лоза был удостоен благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Музыкант поблагодарил президента за награду, но в разговоре с
Подписывайтесь на URA.RU в