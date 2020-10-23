Выяснилось, кто в семье чаще становится переносчиком коронавируса

Дети в 1,5 раза чаще, чем взрослые, заражают родственников коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией в Москве.
«Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые», — сообщает оперштаб столицы в официальном telegram-канале. Специалисты выявили, что 17% больных коронавирусом детей заразили родственников, с которыми жили в одном помещении. Данные собирались с 1 июня по 21 октября этого года.
В оперштабе заявили, что лишь 11% взрослых передали вирус окружающим. Однако среди взрослых чаще встречаются тяжелые больные COVID-19. Дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно. Оперативный штаб Москвы призывает соблюдать меры безопасности, рекомендованные Минздравом РФ. Также стоит сократить контакты с пожилыми людьми, добавили там.
Ранее депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов призвал правительство обеспечить россиян бесплатными масками и антисептиками, передает телеканал 360. По его словам, это позволит решить проблему с нарушениями масочного режима в РФ.
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