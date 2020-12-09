09 декабря 2020

Минздрав РФ изменил порядок выдачи больничных листов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, ребенок, больничная койка, больничный, высокая температура, коронавирус
Для заболевших коронавирусом больничный лист будут открывать дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство здравоохранения России разрешило врачам оформлять больничные листы для пациентов дистанционно. Нововведение вступит в силу с 14 декабря

«Теперь при угрозе опасных инфекций, в том числе и коронавирусной, россияне смогут оформить больничный дистанционно. То же относится к беременности или родам», — отмечается в распоряжении ведомства, которое приводит «Федеральное агентство новостей». Документ предусматривает, что при выдаче больничного будут применяться телемедицинские технологии. Оформить лист нетрудоспособности может только врач, данные которого включены в Федеральный регистр медицинских работников.

Больничный необходимо оформить в тот день, когда врач поставил пациенту диагноз. Людям, которые работают в нескольких организациях, будут выдавать единый электронный или несколько бумажных больничных.

Как ранее писало URA.RU, с 2022 года в России выплаты по больничным будут оформляться автоматически, минуя работодателей. Согласно ей, работник должен передать больничный лист работодателю, а последний отправляет документы в фонд в течение пяти суток. Еще 10 дней дается Фонду социального страхования (ФСС) на принятие решения по выплате, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...