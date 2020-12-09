Минздрав РФ изменил порядок выдачи больничных листов

Министерство здравоохранения России разрешило врачам оформлять больничные листы для пациентов дистанционно. Нововведение вступит в силу с 14 декабря
«Теперь при угрозе опасных инфекций, в том числе и коронавирусной, россияне смогут оформить больничный дистанционно. То же относится к беременности или родам», — отмечается в распоряжении ведомства, которое приводит «
Больничный необходимо оформить в тот день, когда врач поставил пациенту диагноз. Людям, которые работают в нескольких организациях, будут выдавать единый электронный или несколько бумажных больничных.
Как ранее писало URA.RU, с 2022 года в России выплаты по больничным будут оформляться автоматически, минуя работодателей. Согласно ей, работник должен передать больничный лист работодателю, а последний отправляет документы в фонд в течение пяти суток. Еще 10 дней дается Фонду социального страхования (ФСС) на принятие решения по выплате, передает агентство Nation News.
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