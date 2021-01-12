12 января 2021
11 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 13 января. После крупного пожара проверят дома престарелых, глава ОМВД Тобольска уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской областной думы. Тюмень, трубин глеб
Руководитель фракции ЛПДР в облдуме Глеб Трубин предложил лишить льгот бывших депутатов и губернаторов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Социальные учреждения проверят после крупного пожара в пансионате для престарелых — начальник ОМВД Тобольска уходит в отставку — депутаты хотят лишить льгот бывших губернаторов и экс-депутатов — тюменцы помогут друг другу в холода. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:

Ревизоры начали проверять объекты после крупного пожара

  • В Тюмени пройдут массовые проверки частных и муниципальных социальных учреждений после того, как в поселке Боровском при пожаре в частном пансионате для престарелых погибли семь человек.

Главный полицейский Тобольска покидает свой пост

Депутаты и губернаторы могут лишиться льгот

В Тюмени помогут нуждающимся в холода

  • Тюменцы запустили несколько благотворительных акций для помощи людям и животным в период холодов. Фонды собирают теплые вещи для малоимущих семей и корм для бездомных собак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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