Руководитель фракции ЛПДР в облдуме Глеб Трубин предложил лишить льгот бывших депутатов и губернаторов
Социальные учреждения проверят после крупного пожара в пансионате для престарелых — начальник ОМВД Тобольска уходит в отставку — депутаты хотят лишить льгот бывших губернаторов и экс-депутатов — тюменцы помогут друг другу в холода. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:
Ревизоры начали проверять объекты после крупного пожара
- В Тюмени пройдут массовые проверки частных и муниципальных социальных учреждений после того, как в поселке Боровском при пожаре в частном пансионате для престарелых погибли семь человек.
Главный полицейский Тобольска покидает свой пост
- Начальник межмуниципального отдела МВД Тобольска Вадим Цветков объявил подчиненным об отставке. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, близкий к правоохранительным структурам.
Депутаты и губернаторы могут лишиться льгот
- Лидер фракции ЛПДР в Тюменской облдуме Глеб Трубин внес законопроекты об отмене льгот для бывших губернаторов и депутатов. Документы представлены в базе регионального парламента.
В Тюмени помогут нуждающимся в холода
- Тюменцы запустили несколько благотворительных акций для помощи людям и животным в период холодов. Фонды собирают теплые вещи для малоимущих семей и корм для бездомных собак.
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