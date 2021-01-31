Экс-президент Украины ответил на призыв сделать Донбасс частью РФ

Киев спросит у представителей ДНР и ЛНР хотят ли они присоединения к России Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил об обострении ситуации в самопровозглашенных республиках после заявления о воссоединении с Россией. Он отметил, что представители ДНР и ЛНР на заседаниях ТКГ с такими заявлениями не выступали.

Кравчук в эфире телеканала «Украина-24» дал свою оценку тезису «матушка Россия, забери нас к себе», прозвучавшему на форуме в Донецке. Он отметил, что на заседаниях со стороны республик Донбасса звучат требования о том, что нужно выполнять Минские договоренности и вопрос о воссоединении с РФ не поднимался. «Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум („Русский Донбасс“ —прим.ред.)… Те люди, которые представляют …территории, находящейся под контролем ополченцев на нашем заседании ТКГ, такого не говорят», — отметил Кравчук, его слова приводит «Лента.ру». Политик подчеркнул, что подобные заявления «не способствуют улучшению работы».

При этом Кравчук пообещал, что на следующем заседании украинская сторона поднимет вопрос, хотят ли представители ДНР и ЛНР стать частью России. Если Киев получит положительный ответ, то он обратиться к сопредседателю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с требованием серьезно изменить повестку дня.

Во время форума главред RT Маргарита Симоньян обратилась с призывом к «России-матушке» забрать Донбасс «домой». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что такой вопрос в повестке не стоит, а журналист не может быть выразителем официальной позиции России. Спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что республики Донбасса могут войти в состав РФ при сильном обострении конфликта с Украиной или при условии, что РФ почувствует в этом необходимость.