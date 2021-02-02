В Мосгорсуде сегодня должно пройти заседание по делу Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

У Мосгорсуда, где в ближайшее время должно пройти заседание по делу Алексея Навального, задержали 23 человека. Об этом с места событий сообщают журналисты.

«Полицейские, судя по их разговорам, задержали уже как минимум 23 человека», — сообщает «Медиазона». Журналист агентства, по его словам, лично видел задержания шестерых мужчин.

Сегодня в 11 часов по московскому времени в Мосгорсуде должно начаться судебное заседание по делу Алексея Навального. Ранее блогера задержали по иску ФСИН в рамках уголовного дела «Ив Роше». Навальный был приговорен в 2014 году к 3,5 годам условно с испытательным сроком до конца 2020 года. По информации ведомства, он неоднократно нарушал условия и не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии.

Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Андреев © URA.RU