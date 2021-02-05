05 февраля 2021

Психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зима. Москва, снег, маска, зима, метель, пурга, мужчина, вьюга, улица, холод
Человек может опаздывать из-за депрессии или неуверенности в себе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Неуверенные в себе люди или, напротив, переоценивающие свою личность, чаще всего приходят на встречи с задержкой. Так доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг объяснил причину опозданий.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается», — поделился с RT психотерапевт. Среди других причин опозданий Файнзильберг выделяет:

  • неуверенность в себе — человек сомневается, нужно ли ему приходить на встречу. Также он не уверен в том, что хочет сказать;
  • депрессию, из-за которой человек все делает более медленно. Соответственно, он не может правильно рассчитать прибытие на место встречи;
  • внутреннее неудовлетворение или выгорание. Опозданиями сотрудник проявляет неуважение к коллегам и начальству.

Чтобы побороть хронические опоздания, Файнзильберг советует соблюдать режим дня и ночи, а также режим труда и отдыха. «Жизнь будет расписана, и хотя многие люди скажут, что это скучно, я скажу, что это достаточно здорово — от слова „здоровье“. Люди, которые живут в таком ритме, живут долго и счастливо», — заключил эксперт.

Ранее психотерапевт Алена Витшас советовала класть на колени мягкую игрушку, чтобы справиться с тревогой, передает телеканал 360. Нередко люди заедают свои стресс и волнения. Диеотолог Михаил Гинзбург рекомендует в таких случаях выйти на прогулку, постоять под холодным душем или полежать в ванне.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...