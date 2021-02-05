Психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

Неуверенные в себе люди или, напротив, переоценивающие свою личность, чаще всего приходят на встречи с задержкой. Так доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг объяснил причину опозданий.
«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается», — поделился с RT психотерапевт. Среди других причин опозданий Файнзильберг выделяет:
- неуверенность в себе — человек сомневается, нужно ли ему приходить на встречу. Также он не уверен в том, что хочет сказать;
- депрессию, из-за которой человек все делает более медленно. Соответственно, он не может правильно рассчитать прибытие на место встречи;
- внутреннее неудовлетворение или выгорание. Опозданиями сотрудник проявляет неуважение к коллегам и начальству.
Чтобы побороть хронические опоздания, Файнзильберг советует соблюдать режим дня и ночи, а также режим труда и отдыха. «Жизнь будет расписана, и хотя многие люди скажут, что это скучно, я скажу, что это достаточно здорово — от слова „здоровье“. Люди, которые живут в таком ритме, живут долго и счастливо», — заключил эксперт.
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