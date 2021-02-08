Ученые объяснили, как климат повлиял на появление коронавируса

Изменения климата могло привести к пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science of the Total Environment.
«Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южной китайской провинции Юньнань подходящей для большего количества видов летучих мышей», — сказал автор исследования, исследователь факультета зоологии Кембриджского университета доктор Роберт Бейер. По его словам, некоторые виды животных покинули одни районы и перебрались в другие, забрав с собой свои вирусы. «Это <…>, скорее всего, привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, что привело к передаче или развитию более вредоносных вирусов», — приводит слова Бейера Кембриджский университет.
Его коллега из Гавайского университета в Маноа подчеркнул, что изменение климата может ускорить передачу опасных микроорганизмов человеку. Он считает, что это сигнал для сокращения выбросов.
Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что может появиться штамм коронавируса с которым имеющийся иммунитет может уже не справиться. В Министерстве здравоохранения России отметили, что этот вирус остается жизнеспособным в течение трех дней на разных предметах при комнатной температуре, передает агентство Nation News.
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