Мясников назвал неожиданную причину роста смертности в РФ

Рост смертности в России обусловлен не коронавирусом, а отсутствием лечения других болезней. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.
«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом», — цитирует врача «Национальная служба новостей».
При этом Мясников отметил, что это пропущенные случаи онкологии и хронических заболеваний — это мировая тенденция, и Россия — не исключение. Телеведущий уточнил, что за 10 месяцев 2020 года на одного умершего от COVID приходилось двое умерших от недостаточной помощи больным другими заболеваниями. При этом, по словам Мясникова, смертность от самого коронавируса в стране невысокая — 1,7-1,8%. Он подчеркнул, что за время пандемии жертвами вируса стали 2 млн человек, столько же пациентов скончались от спида, еще 1,5 млн — от туберкулеза.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что добавленная смертность от COVID-19 наблюдается во всем мире и является суровой реальностью пандемии. Система здравоохранения страны сработала эффективно, продемонстрировала свой мобилизационный потенциал и надежность, передает Nation News.
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