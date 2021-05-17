Милонов предложил отправить чиновников на воспитание к Кадырову

Милонов предложил арестовывать чиновников Минкульта, пытающихся допустить к показу фильм «Золушка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновников Министерства культуры РФ, которые попытаются допустить к премьере в России фильм «Золушка» с гендерно-нейтральным персонажем, нужно «отправлять на перевоспитание к Кадырову». Об этом заявил депутат Виталий Милонов.

«Надо взять под контроль ФСБ всех чиновников Минкульта и смотреть, кто из них будет пытаться эту „Золушку“ у нас легализовать. Вычислять и арестовывать таких и отправлять на перевоспитание к [главе Чеченской Республики Кадырову] Рамзану Ахматовичу», — цитирует Милонова «Газета.Ru». Гендерно-нейтрального персонажа в фильме представляет Билли Портер, сыгравший роль феи-крестной. По мнению депутата, Россия должна демонстрировать свое несогласие со всеобщей толерантностью, в том числе, при помощи законодательных решений.

Ранее Милонов резко высказался об участии трансгендера в Олимпийских играх. Он заявил, что «в олимпийское движение… попал вирус гомосятины», сообщает Life .