18 мая 2021

Осужденных в России могут причислить к льготной категории граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, мебельное производство, ик10, исправительная колония10
Россиянам, отбывающим срок, хотят дать статус социально уязвимых граждан. Фото:

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому к категории социально уязвимых граждан будут причислены не только люди, освободившиеся из мест лишения свободы, но и зеки, отбывающие срок. Автором инициативы является председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Помимо судимых к категории социально уязвимых в настоящее время инвалиды, пенсионеры, многодетные родители-одиночки и другие. Предприниматели, предоставляющие им работу, получают статус социального предпринимателя и могут рассчитывать на меры поддержки со стороны государства. «Мы хотим поддержать предприятия, которые уже работают с осужденными, но при этом не могут иметь статус социального предпринимателя, а также создать стимул для привлечения других предпринимателей на площадки уголовно-исполнительной системы (УИС), — рассказал Кутепов «Известиям».

Одной из целей инициативы стало развитие системы мер, увеличивающих занятость осужденных. Пока что предпринимателей, желающих нанимать на работу такой контингент мало, пишет издание. Это связано с менталитетом осужденных и сложностью их оформления и увольнения. Статус социального предпринимателя должен будет сделать эту модель более привлекательной для бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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