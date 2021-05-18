Осужденных в России могут причислить к льготной категории граждан

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому к категории социально уязвимых граждан будут причислены не только люди, освободившиеся из мест лишения свободы, но и зеки, отбывающие срок. Автором инициативы является председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
Помимо судимых к категории социально уязвимых в настоящее время инвалиды, пенсионеры, многодетные родители-одиночки и другие. Предприниматели, предоставляющие им работу, получают статус социального предпринимателя и могут рассчитывать на меры поддержки со стороны государства. «Мы хотим поддержать предприятия, которые уже работают с осужденными, но при этом не могут иметь статус социального предпринимателя, а также создать стимул для привлечения других предпринимателей на площадки уголовно-исполнительной системы (УИС), — рассказал Кутепов «Известиям».
Одной из целей инициативы стало развитие системы мер, увеличивающих занятость осужденных. Пока что предпринимателей, желающих нанимать на работу такой контингент мало, пишет издание. Это связано с менталитетом осужденных и сложностью их оформления и увольнения. Статус социального предпринимателя должен будет сделать эту модель более привлекательной для бизнеса.
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