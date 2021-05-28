Россия начала принимать рейсы, летящие в обход Беларуси

Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву. Маршрут был скорректирован, чтобы не проходить через воздушное пространство Белоруссии.
«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», — передает ТАСС слова представителя авиаперевозчика.
В компании ожидают, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе. Ранее РФ одобрила только пятничный рейс по направлению из Вены в Москву.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил посадку по принуждению в Минске. Борт сопровождал военный истребитель ВВС Беларуси. На борту лайнера были экс-редактор оппозиционного telegram-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся в розыске, и россиянка София Сапега. Оба они впоследствии были арестованы, пишет агентство Nation News. После инцидента европейские авиакомпании стали массово отказываться от полетов над республикой. А президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в государственном терроризме. Тем временем, в США анонсировали санкции против белорусского лидера, уточняет телеканал 360.
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