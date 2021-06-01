01 июня 2021

В России хотят распространить закон Яровой на геймеров

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Игровые платформы могут обязать хранить сообщения пользователей Фото:

Игровые платформы необходимо обязать на законодательном уровне хранить сообщения пользователей. С таким заявлением выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).

Владельцев игровых платформ, по мнению ГРЧЦ, нужно обязать хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио, пишет «Коммерсант» с ссылкой на исследование. Подобные требования в рамках «закона Яровой» уже действуют для операторов связи и организаторов распространения информации (ОРИ) — это форумы, мессенджеры, соцсети и сервисы знакомств. Эту информацию они обязаны предоставлять по требованию силовых ведомств.

По мнению автором, игры сегодня становятся социальными сетями. Это грозит возможным негативным влиянием на развитие личности игроков и использованием игрового пространства для распространения терроризма и экстремизма. Кроме того, для предотвращения угроз «экономического характера» ГРЧЦ предлагает определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов.

Роскомнадзор поддерживает идею центра. Однако в ведомстве отмечают, что она требует «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».

Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что игромания должна быть приравнена в России к алкоголизму и наркомании. Против геймеров нужно вводить ограничения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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