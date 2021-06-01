В России хотят распространить закон Яровой на геймеров

Игровые платформы необходимо обязать на законодательном уровне хранить сообщения пользователей. С таким заявлением выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).
Владельцев игровых платформ, по мнению ГРЧЦ, нужно обязать хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио, пишет
По мнению автором, игры сегодня становятся социальными сетями. Это грозит возможным негативным влиянием на развитие личности игроков и использованием игрового пространства для распространения терроризма и экстремизма. Кроме того, для предотвращения угроз «экономического характера» ГРЧЦ предлагает определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов.
Роскомнадзор поддерживает идею центра. Однако в ведомстве отмечают, что она требует «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».
Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что игромания должна быть приравнена в России к алкоголизму и наркомании. Против геймеров нужно вводить ограничения.
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