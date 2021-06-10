Японского ученого подозревают в передаче России военных данных

В Японии задержан местный житель Кадзуо Миясака, которого подозревают в передаче информации о военных технологиях россиянину — сотруднику торгового представительства РФ в Токио. Посольство РФ в Японии проверяет эту информацию.
«Мы изучаем информацию по данному вопросу и по результатам отреагируем», — сообщили в посольстве. Сведения приводит ТАСС.
Миясаку задержали 10 июня в японской префектуре Канагава, напоминает сайт MK.RU. По сообщению иностранных источников, он являлся бывшим руководителем исследовательской компании. 70-летний ученый в 2019 году получил доступ к базе данных для поиска технической литературы по разработке беспилотников и улучшению возможностей военной разведки с использованием радаров. Как пишет Деловое издание «Взгляд», он сделал копии восьми экземпляров такой литературы и передал их сотруднику торгового представительства России.