10 июня 2021

Японского ученого подозревают в передаче России военных данных

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2019 году ученый сделал 8 экземпляров технической военной литературы и передал их россиянину Фото:

В Японии задержан местный житель Кадзуо Миясака, которого подозревают в передаче информации о военных технологиях россиянину — сотруднику торгового представительства РФ в Токио. Посольство РФ в Японии проверяет эту информацию.

«Мы изучаем информацию по данному вопросу и по результатам отреагируем», — сообщили в посольстве. Сведения приводит ТАСС.

Миясаку задержали 10 июня в японской префектуре Канагава, напоминает сайт MK.RU. По сообщению иностранных источников, он являлся бывшим руководителем исследовательской компании. 70-летний ученый в 2019 году получил доступ к базе данных для поиска технической литературы по разработке беспилотников и улучшению возможностей военной разведки с использованием радаров. Как пишет Деловое издание «Взгляд», он сделал копии восьми экземпляров такой литературы и передал их сотруднику торгового представительства России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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