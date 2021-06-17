Тюменские депутаты поддержали инициативу Зеленского

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Тюменские депутаты направили открытое обращение Владимиру Зеленскому Фото:

Депутаты Тюменской городской думы от ЛДПР направили открытое официальное обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов об открытии украинской школы в Тюмени. Информация об этом указана на официальном сайте регионального отделения партии. До этого Зеленский в интервью иностранным журналистам предложил открыть украинские школы в нескольких городах России. В том числе, в Тюмени.

«Фракция ЛДПР в Тюменской городской думе готова оказать полное содействие в открытии украинской школы на территории областного центра. Однако, тот факт, что Вами в марте 2020 года подписан закон „О полном общем среднем образовании“, который с сентября 2020 года ликвидирует в Украине все русскоязычные школы, у нас — депутатов вызывает недоумение. Считаем, что в вопросе присутствия русских и украинских школ в наших странах необходим паритет», — указано в обращении тюменских либерал-демократов.

Депутаты отметили, что в настоящее время на территории Тюменской области проживает около 18 тыс. украинцев — это третья по численности национальность в регионе. Они попросили президента Украины отменить ликвидацию русскоязычных школ в стране и возобновить процесс преподавания русского языка. Ранее URA.RU писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть в Тюмени украинскую школу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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