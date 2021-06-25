В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». Действие происходило на восьми площадках. Главная сцена была расположена на Дворцовой площади, где собрались тысячи человек. В завершении вечера бриг «Россия» со стягами в честь 30-летия российского триколора прошел по Неве.
Пользователи соцсетей возмутились фото и видео с праздника. Они отметили, что выпускники не соблюдают противоэпидемиологические меры. Большинство жителей и гостей города присутствовали на празднике без масок, никто не соблюдал социальную дистанцию. Россияне считают, что мероприятие закончится вспышкой коронавируса в городе. URA.RU собрало самые яркие комментарии жителей РФ об «Алых парусах».
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