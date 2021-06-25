25 июня 2021

В соцсетях возмутились толпами выпускников на «Алых парусах». «Пир во время чумы»

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Фестиваль «Арт-Таврида», второй день. Республика Крым, Судак, крым, черное море, парусник, отдых, алые паруса, Судак
В соцсетях считают, что праздник выпускников обернется вспышкой COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». Действие происходило на восьми площадках. Главная сцена была расположена на Дворцовой площади, где собрались тысячи человек. В завершении вечера бриг «Россия» со стягами в честь 30-летия российского триколора прошел по Неве.

Пользователи соцсетей возмутились фото и видео с праздника. Они отметили, что выпускники не соблюдают противоэпидемиологические меры. Большинство жителей и гостей города присутствовали на празднике без масок, никто не соблюдал социальную дистанцию. Россияне считают, что мероприятие закончится вспышкой коронавируса в городе. URA.RU собрало самые яркие комментарии жителей РФ об «Алых парусах».

Среди возмущенных — директор Большого Московского цирка и Народный артист РФ Эдгард Запашный

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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