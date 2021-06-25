25 июня 2021

Аналитики назвали способ сохранить работу, не прививаясь от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прививочный пункт в ТЦ
Асад Юсуфов считает, что при принятии решения о вакцинации нужно опираться на мнение врачей Фото:

Россияне смогут продолжать работать без прививки от коронавируса, если получат заключение от врачей, которые запретят вакцинироваться по состоянию здоровья. Об этом сообщил юрист Асад Юсуфов.

«Если человек получает медотвод от вакцинации, это является основанием для того, чтобы он не вакцинировался», — цитирует ТАСС Юсуфова. Он подчеркнул, что работодатель не имеет права отстранить от работы, если человек не может поставить прививку из-за медицинских противопоказаний.

Это связано с тем, что в случае вакцинации у таких граждан могут возникнуть осложнения, добавил юрист. По его словам, при нарушении трудового законодательства работник может обратиться в соответствующую инспекцию.

Ранее врач-гинеколог, профессор Ирина Филатова заявила, что беременным не стоит делать прививку от коронавируса. Это является противопоказанием при вакцинации, добавила врач. Однако Минздрав ободрил вакцинацию этой категории россиян, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...