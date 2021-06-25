Аналитики назвали способ сохранить работу, не прививаясь от COVID

Россияне смогут продолжать работать без прививки от коронавируса, если получат заключение от врачей, которые запретят вакцинироваться по состоянию здоровья. Об этом сообщил юрист Асад Юсуфов.
«Если человек получает медотвод от вакцинации, это является основанием для того, чтобы он не вакцинировался», — цитирует ТАСС Юсуфова. Он подчеркнул, что работодатель не имеет права отстранить от работы, если человек не может поставить прививку из-за медицинских противопоказаний.
Это связано с тем, что в случае вакцинации у таких граждан могут возникнуть осложнения, добавил юрист. По его словам, при нарушении трудового законодательства работник может обратиться в соответствующую инспекцию.
Ранее врач-гинеколог, профессор Ирина Филатова заявила, что беременным не стоит делать прививку от коронавируса. Это является противопоказанием при вакцинации, добавила врач. Однако Минздрав ободрил вакцинацию этой категории россиян, передает RT.
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