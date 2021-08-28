Мишустин поможет Куйвашеву решить важную проблему региона

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Правительство выделит Свердловской области почти 230 миллионов Фото:

Правительство РФ выделит деньги Свердловской области на дооснащение больниц, чтобы помочь губернатору Евгению Куйвашеву решить эту проблему. Такое распоряжение подписал вице-премьер Михаил Мишустин.

«Свыше 229,7 млн рублей будет направлено в Свердловскую область на покупку медицинского оборудования для Областной детской клинической больницы (ОДКБ). На эти деньги будет закуплено более 40 единиц медицинских изделий. В их числе — аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорожденных», — указано на сайте правительства.

Ранее Мишустин пообещал выделить Свердловской области 8 миллиардов рублей по итогам его визита на Средний Урал в начале июля. Так, 70 миллионов рублей пойдет на дооснащение екатеринбургской ЦГКБ №1 (по слухам, главврач больницы — Дмитрий Айрапетов — является другом главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, — прим. ред.). Тогда также сразу была озвучена сумма в 230 миллионов на дооснащения ОДКБ №1.

Мишустин был в Екатеринбурге 4—5 июля (вместе с ним в столицу Урала приезжали несколько министров). Основной целью поездки было открытие «Иннопрома». Помимо МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», премьер приезжал в ЦГКБ №1, УрФУ и на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). По результатам разговора на предприятии Мишустин поручил до 1 декабря разработать предложения по повышению доступности доступности российской авиатехники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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