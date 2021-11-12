Белоруссия нашла выход в ситуации с мигрантами на границе Европы

Ольга Чуприс просит оценить действия на границе Польши на предмет нарушений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Выходом из напряженной ситуации с беженцами на границе Литвы, Польши и Беларуси может служить оценка нарушений прав людей и оценка действий пограничников. Кроме того, нужен диалог между странами Евросоюза и Беларусью, чтобы предпринимать совместные усилия в этом ключе. Такое мнение высказала замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

«Мне кажется, руководителям Польши, Литвы и других государств Евросоюза нужно начать вести диалог с официальными представителями — руководством Республики Беларусь. Нужно выстроить дорожную карту, чтобы не допустить ухудшения ситуации», — отметила Чуприс в интервью телеканалу ОНТ, видеозапись которого выложена на официальном youtube-канале ОНТ.

Замглавы администрации также отметила, что необходимо преодолеть крайне негативные последствия, которые возможны в этой ситуации. В том числе — гибель людей. Чуприс хотела бы дать оценку обеим сторонам, участвующим в событиях.

«Необходимо провести оценку на предмет нарушения норм о правах человека, уязвимых категорий лиц — беженцев, переселенцев, мигрантов, женщин и детей. Также необходимо оценить действия польских пограничников на предмет уголовных правонарушений», — добавила она.

Ранее сообщалось, что польские пограничники, находящиеся к югу от пограничного перехода в Кузнице, справились с незаконным проникновением на границу республики мигрантов со стороны Белоруссии. Штурмующие бросали через ограждения бревна, несколько камней прилетели в пограничников, на что против мигрантов был применен слезоточивый газ. Появились первые жертвы на границе государств. Так, 11 ноября на границе умер ребенок.

Турция уже выразила сожаление в связи с новым миграционным кризисом, но отрицает свою причастность к данной проблеме, пишет Ytro.Ru. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал США и НАТО виновными в кризисе на белорусско-польской границе, напоминают Дни.ру.