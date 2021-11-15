Пользователи соцсетей высмеяли сборную РФ после матча с Хорватией 14 ноября. Во время игры 10-го тура квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России защитник российской сборной Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота. Таким образом, Хорватия выиграла Россию со счетом 1:0.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на неудачу сборной РФ. «Постоянные проигрыши у наших деревоногих — это мастерство, которое не пропить», «не можешь забить противнику, забей себе, хоть какая-то радость», — пишут пользователи. Однако не все поддерживают такую позицию. «Посмотрите на турнирную таблицу, шикарные матчи по результативности», — оправдывают неудачу нашей сборной некоторые комментаторы соцсетей.
Некоторые пользователи считают подобную неудачу российской сборной закономерностью
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Пользователи считают, что в России давно пора урезать зарплаты футболистам
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Пользователи полагают, что наша сборная опозорит страну на ЧМ
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Некоторые отнеслись с юмором к данной ситуации
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Пользователи не удивляются неудаче нашей сборной
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Некоторые пользователи считают, что люди зря критикуют наших футболистов