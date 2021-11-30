В Кремле высказались о штрафах за отказ от вакцинации

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскрыл, могут ли в России ввести штраф за отказ от вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти РФ не планируют вводить штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет. Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — заявил Песков на конференц-колле, отвечая на советующий корреспонденту URA.RU.

Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии будет караться штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Как пишут местные СМИ, официальный законопроект еще не готов. Ожидается, что он будет обнародован после 6 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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