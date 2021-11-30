В Кремле высказались о штрафах за отказ от вакцинации

Дмитрий Песков раскрыл, могут ли в России ввести штраф за отказ от вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти РФ не планируют вводить штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет. Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — заявил Песков на конференц-колле, отвечая на советующий корреспонденту URA.RU.

Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии будет караться штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Как пишут местные СМИ, официальный законопроект еще не готов. Ожидается, что он будет обнародован после 6 декабря.