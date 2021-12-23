23 декабря 2021

Зеленский бурно поаплодировал сам себе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Ролик смонтировали так, как будто Зеленский поаплодировал сам себе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский наградил себя аплодисментами после своего же выступления. Так, по крайней мере, показано в ролике, опубликованном в Telegram-канале офиса украинского президента.

«Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает», — говорил Зеленский аудитории, после чего, «благодаря» монтажу он оказался на месте слушателя рядом с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и своей женой Еленой. На кадре видно, что президент довольно улыбается, слушая свои же слова, а потом бурно аплодирует со зрительского места своей же речи.

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала список самых обсуждаемых личностей 2021 года. В этом рейтинге первое место занял российский президент Владимир Путин. Также в топ вошел лидер Украины Владимир Зеленский, глава Белоруссии Александр Лукашенко и бывший президент США Дональд Трамп.

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил себя аплодисментами после своего же выступления. Так, по крайней мере, показано в ролике, опубликованном в Telegram-канале офиса украинского президента. «Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает», — говорил Зеленский аудитории, после чего, «благодаря» монтажу он оказался на месте слушателя рядом с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и своей женой Еленой. На кадре видно, что президент довольно улыбается, слушая свои же слова, а потом бурно аплодирует со зрительского места своей же речи. Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала список самых обсуждаемых личностей 2021 года. В этом рейтинге первое место занял российский президент Владимир Путин. Также в топ вошел лидер Украины Владимир Зеленский, глава Белоруссии Александр Лукашенко и бывший президент США Дональд Трамп.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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