Зеленский бурно поаплодировал сам себе. Видео

24 декабря 2021 в 05:07 Размер текста - 17 +

Ролик смонтировали так, как будто Зеленский поаплодировал сам себе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский наградил себя аплодисментами после своего же выступления. Так, по крайней мере, показано в ролике, опубликованном в Telegram-канале офиса украинского президента. «Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает», — говорил Зеленский аудитории, после чего, «благодаря» монтажу он оказался на месте слушателя рядом с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и своей женой Еленой. На кадре видно, что президент довольно улыбается, слушая свои же слова, а потом бурно аплодирует со зрительского места своей же речи. Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала список самых обсуждаемых личностей 2021 года. В этом рейтинге первое место занял российский президент Владимир Путин. Также в топ вошел лидер Украины Владимир Зеленский, глава Белоруссии Александр Лукашенко и бывший президент США Дональд Трамп. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил себя аплодисментами после своего же выступления. Так, по крайней мере, показано в ролике, опубликованном в Telegram-канале офиса украинского президента. «Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает», — говорил Зеленский аудитории, после чего, «благодаря» монтажу он оказался на месте слушателя рядом с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и своей женой Еленой. На кадре видно, что президент довольно улыбается, слушая свои же слова, а потом бурно аплодирует со зрительского места своей же речи. Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала список самых обсуждаемых личностей 2021 года. В этом рейтинге первое место занял российский президент Владимир Путин. Также в топ вошел лидер Украины Владимир Зеленский, глава Белоруссии Александр Лукашенко и бывший президент США Дональд Трамп.