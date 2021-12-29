Власти: первый серийный электромобиль РФ появится через два года

30 декабря 2021 в 11:03 Размер текста - 17 +

В РФ к 2030 году планируют произвести 730 тыс единиц электротранспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первый серийный электромобиль может появиться в России в ближайшие два года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два. В настоящее время объявлены конкурсы на заключение СПИК 2.0 по производству как электромобилей, так и тяговых батарей для электродвижения», — сказал Денис Мантуров в интервью РБК. По его словам, общий объем производства электротранспорта в России к 2030 году превысит 730 тысяч единиц. К концу этого периода годовой объем достигнет доли 10% (217 тысяч единиц) от общего объема производства транспорта в России, сообщил Мантуров. С 2022 года в РФ для легковых электромобилей планируют ввести новую меру поддержки. Граждане по льготному автокредитованию смогут получить скидку 25%, но не более 625 тысяч рублей, заявил глава Минпромторга. Ранее банки в России начали выдавать кредиты на электромобили. В сентябре стало известно, что программу запустили в ВТБ и «Газпромбанке». Развитие нового направления автокредитования позволит мотивировать премиальный сегмент с высокими чеками. Автоэксперт Дмитрий Серов считает, что такая мера усилит желание россиян приобрести электротранспорт, пишет RT. Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с URA.RU предложил предоставлять субсидии при покупке электромобилей. В качестве альтернативны можно субсидировать производство таких машин российским компаниям, сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый серийный электромобиль может появиться в России в ближайшие два года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два. В настоящее время объявлены конкурсы на заключение СПИК 2.0 по производству как электромобилей, так и тяговых батарей для электродвижения», — сказал Денис Мантуров в интервью РБК. По его словам, общий объем производства электротранспорта в России к 2030 году превысит 730 тысяч единиц. К концу этого периода годовой объем достигнет доли 10% (217 тысяч единиц) от общего объема производства транспорта в России, сообщил Мантуров. С 2022 года в РФ для легковых электромобилей планируют ввести новую меру поддержки. Граждане по льготному автокредитованию смогут получить скидку 25%, но не более 625 тысяч рублей, заявил глава Минпромторга. Ранее банки в России начали выдавать кредиты на электромобили. В сентябре стало известно, что программу запустили в ВТБ и «Газпромбанке». Развитие нового направления автокредитования позволит мотивировать премиальный сегмент с высокими чеками. Автоэксперт Дмитрий Серов считает, что такая мера усилит желание россиян приобрести электротранспорт, пишет RT. Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с URA.RU предложил предоставлять субсидии при покупке электромобилей. В качестве альтернативны можно субсидировать производство таких машин российским компаниям, сказал он.