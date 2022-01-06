06 января 2022

Историк назвал главную цель протестов в Казахстане

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Несанкционированный митинг оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, протест, несанкционированная акция, навальнинг, омон
Революцию в Казахстане устроили для большей дестабилизации отношений России и Украины, считает историк Фото:

Главная цель протестов в Казахстане — это открытие нового фронта против РФ на фоне предстоящих переговоров с Украиной. В данной операции высока вероятность участия структуры FETÖ (организация в Турции, во главе которой стоит исламский проповедник Фетхуллах Гюлен). Об этом заявил доктор исторических наук Мехмет Перинчек из Стамбульского университета.

«Намерения FETÖ и зачинщиков беспорядков в Казахстане одинаковы. События в Казахстане напоминают элементы „цветных революций“ и исходят из интересов США. Главная цель — открыть новый фронт против России, задействовать механизмы давления на Москву накануне переговоров по Украине», — сообщил Перинчек РИА «Новости».

Ранее в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) расценили конфликт в Казахстане как вторжение извне. Об этом сообщается в заявлении секретариата ОДКБ. «Данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.

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Главная цель протестов в Казахстане — это открытие нового фронта против РФ на фоне предстоящих переговоров с Украиной. В данной операции высока вероятность участия структуры FETÖ (организация в Турции, во главе которой стоит исламский проповедник Фетхуллах Гюлен). Об этом заявил доктор исторических наук Мехмет Перинчек из Стамбульского университета. «Намерения FETÖ и зачинщиков беспорядков в Казахстане одинаковы. События в Казахстане напоминают элементы „цветных революций“ и исходят из интересов США. Главная цель — открыть новый фронт против России, задействовать механизмы давления на Москву накануне переговоров по Украине», — сообщил Перинчек РИА «Новости». Ранее в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) расценили конфликт в Казахстане как вторжение извне. Об этом сообщается в заявлении секретариата ОДКБ. «Данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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