Историк назвал главную цель протестов в Казахстане

07 января 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Революцию в Казахстане устроили для большей дестабилизации отношений России и Украины, считает историк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главная цель протестов в Казахстане — это открытие нового фронта против РФ на фоне предстоящих переговоров с Украиной. В данной операции высока вероятность участия структуры FETÖ (организация в Турции, во главе которой стоит исламский проповедник Фетхуллах Гюлен). Об этом заявил доктор исторических наук Мехмет Перинчек из Стамбульского университета. «Намерения FETÖ и зачинщиков беспорядков в Казахстане одинаковы. События в Казахстане напоминают элементы „цветных революций“ и исходят из интересов США. Главная цель — открыть новый фронт против России, задействовать механизмы давления на Москву накануне переговоров по Украине», — сообщил Перинчек РИА «Новости». Ранее в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) расценили конфликт в Казахстане как вторжение извне. Об этом сообщается в заявлении секретариата ОДКБ. «Данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главная цель протестов в Казахстане — это открытие нового фронта против РФ на фоне предстоящих переговоров с Украиной. В данной операции высока вероятность участия структуры FETÖ (организация в Турции, во главе которой стоит исламский проповедник Фетхуллах Гюлен). Об этом заявил доктор исторических наук Мехмет Перинчек из Стамбульского университета. «Намерения FETÖ и зачинщиков беспорядков в Казахстане одинаковы. События в Казахстане напоминают элементы „цветных революций“ и исходят из интересов США. Главная цель — открыть новый фронт против России, задействовать механизмы давления на Москву накануне переговоров по Украине», — сообщил Перинчек РИА «Новости». Ранее в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) расценили конфликт в Казахстане как вторжение извне. Об этом сообщается в заявлении секретариата ОДКБ. «Данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.