Express: врачи предупредили, кому грозит тяжелый «Омикрон»

01 февраля 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Японии заявили о росте числа тяжелых случаев «Омикрона» среди пожилых пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Врачи в Японии фиксируют рост числа госпитализаций пожилых людей в возрасте от 60 лет. Пациенты поступают с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано. «Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы. Острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Заявления о смягчении „Омикрона“ далеки от того, что я видел на практике», — приводит его слова издание Express. По мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, пик заболеваемости «Омикроном» в России придется на февраль 2022 года. Дальше заболеваемость пойдет на спад. Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев отметил, что коллективный иммунитет не защищает от «омикрон»-штамма. При этом вакцинация на 85% снижает шанс тяжелого заболевания или смерти от «Омикрона». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врачи в Японии фиксируют рост числа госпитализаций пожилых людей в возрасте от 60 лет. Пациенты поступают с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано. «Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы. Острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Заявления о смягчении „Омикрона“ далеки от того, что я видел на практике», — приводит его слова издание Express. По мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, пик заболеваемости «Омикроном» в России придется на февраль 2022 года. Дальше заболеваемость пойдет на спад. Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев отметил, что коллективный иммунитет не защищает от «омикрон»-штамма. При этом вакцинация на 85% снижает шанс тяжелого заболевания или смерти от «Омикрона».