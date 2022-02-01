Express: врачи предупредили, кому грозит тяжелый «Омикрон»

Врачи в Японии фиксируют рост числа госпитализаций пожилых людей в возрасте от 60 лет. Пациенты поступают с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано.
«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы. Острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Заявления о смягчении „Омикрона“ далеки от того, что я видел на практике», — приводит его слова издание Express.
Врачи в Японии фиксируют рост числа госпитализаций пожилых людей в возрасте от 60 лет. Пациенты поступают с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано. «Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы. Острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Заявления о смягчении „Омикрона“ далеки от того, что я видел на практике», — приводит его слова издание Express. По мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, пик заболеваемости «Омикроном» в России придется на февраль 2022 года. Дальше заболеваемость пойдет на спад. Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев отметил, что коллективный иммунитет не защищает от «омикрон»-штамма. При этом вакцинация на 85% снижает шанс тяжелого заболевания или смерти от «Омикрона».