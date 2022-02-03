Российский посол ответил на критику дипломата США по поводу Курил

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Посол РФ заявил, что Россия не признает территориальные притязания Токио Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Москва не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Об этом заявил российский посол в Японии Михаил Галузин в качестве ответа на критику американского дипломата Рама Эмануэля.

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим „празднества“», — заявил Галузин. Ответ опубликован в twitter-аккаунте посольства России в Японии. Посол напомнил, что передача этих территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией.

Ранее Рам Эмануэль раскритиковал российского коллегу за его высказывания, связанные с южными Курильскими островами, которые в Японии называют «северными территориями». «Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознает, что в следующий понедельник отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны», — написал американский посол на своей странице в twitter.

Ранее в МИД Японии заявили, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов. Глава дипведомства Есимаса Хаяси подчеркнул, что Токио готов продолжать переговоры по решению территориального спора с Россией и подписанию мирного договора.

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Москва не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Об этом заявил российский посол в Японии Михаил Галузин в качестве ответа на критику американского дипломата Рама Эмануэля. «Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим „празднества“», — заявил Галузин. Ответ опубликован в twitter-аккаунте посольства России в Японии. Посол напомнил, что передача этих территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией. Ранее Рам Эмануэль раскритиковал российского коллегу за его высказывания, связанные с южными Курильскими островами, которые в Японии называют «северными территориями». «Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознает, что в следующий понедельник отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны», — написал американский посол на своей странице в twitter. Ранее в МИД Японии заявили, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов. Глава дипведомства Есимаса Хаяси подчеркнул, что Токио готов продолжать переговоры по решению территориального спора с Россией и подписанию мирного договора.
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