Американец оправдался за вопрос о допинге лыжнику Большунову

06 февраля 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Александр Большунов обогнал финского лыжника более чем на две минуты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц оправдался за свой вопрос о допинге лыжнику Александру Большунову, который выиграл золото на Олимпиаде в Пекине. Он заявил, что американцам сложно верить в победу русских после допингового скандала. «Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее», — заявил журналист из FasterSkier, передает «Спорт-Экспресс». По его словам, люди об этом думали, поэтому он задал вопрос Большунову. Херц спросил, что бы россиянин ответил читателям, которые не могут понять, является ли выступление Большунова «чистым» с учетом «бэкграунда команды из России». Журналист заявил — тренеры американской сборной считают, что лыжник из РФ не использовал допинг. Большунов принес российской сборной первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен обогнал лыжника из Финляндии более чем на две минуты. Второе место занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой президент России Владимир Путин. Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Российская сборная выступает под флагом олимпийского комитета России. Причиной стали санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц оправдался за свой вопрос о допинге лыжнику Александру Большунову, который выиграл золото на Олимпиаде в Пекине. Он заявил, что американцам сложно верить в победу русских после допингового скандала. «Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее», — заявил журналист из FasterSkier, передает «Спорт-Экспресс». По его словам, люди об этом думали, поэтому он задал вопрос Большунову. Херц спросил, что бы россиянин ответил читателям, которые не могут понять, является ли выступление Большунова «чистым» с учетом «бэкграунда команды из России». Журналист заявил — тренеры американской сборной считают, что лыжник из РФ не использовал допинг. Большунов принес российской сборной первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен обогнал лыжника из Финляндии более чем на две минуты. Второе место занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой президент России Владимир Путин. Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Российская сборная выступает под флагом олимпийского комитета России. Причиной стали санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).