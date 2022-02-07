Юристы назвали запреты пенсионерам, получающим выплаты на карту

Россияне не могут получать пенсии на карту без подтверждения места жительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковскую карту, существует ряд ограничений. О запретах рассказали в сообществе «Юридические тонкости» соцсети «ВКонтакте».

Нельзя получать пенсию на карту без подтверждения места жительства в ряде случаев. В частности, когда человеку назначена не страховая, а социальная пенсия по старости при отсутствии у него постоянной регистрации на территории РФ. А также когда пенсионер фактически проживает в северном регионе, получая районный коэффициент к пенсии, но с постоянной регистрацией в другом регионе.

Нельзя вернуть остаток на пенсионной карте, если он был списан в счет долга. В случае если на момент взыскания на счете уже имелась некая сумма денег, пристав может списать ее полностью в счет уплаты долга.

Нельзя освободиться от уплаты НДФЛ на полученные проценты, если их размер превышает необлагаемую сумму, а процентная ставка свыше 1% годовых (но за счет уплаченного НДФЛ пенсионер потом сможет сделать налоговый вычет).

Нельзя использовать для получения пенсии карту других платежных систем, кроме МИР. Исключение предусмотрено только для пенсионеров, постоянно проживающих заграницей: они могут получать пенсию на карты других платежных систем, но при условии, что они выпущены банками на территории РФ.



Ранее заведующий кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов заявил, что в 2022 году пенсии потеряют в своей покупательной способности, а уровень жизни пенсионеров упадет еще больше. По словам эксперта, это вызвано высокими темпами инфляции в России.