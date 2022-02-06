Экономист: пенсии россиян упадут еще больше за 2022 год

Уровень жизни пенсионеров снизится, считает Константин Ордов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсии потеряют в своей покупательной способности, а уровень жизни пенсионеров упадет еще больше. Такое мнение высказал заведующий кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

«Пенсии проиндексированы на 8,6% по отношению к 2021 году, когда пенсионеры столкнулись с повышенными ценами на продукты и лекарства. Уже тогда они в большинстве своем испытывали острый недостаток денежных средств. Поскольку в первом квартале инфляционный процесс наверняка не пойдет на спад, за двухлетний период (2021-й и 2022 годы) пенсии в реальном выражении потеряют в своей покупательной способности, а уровень жизни россиян старших возрастов упадет еще больше», — заявил Ордов в интервью MK.RU.

Он выразил надежду на то, что государство, располагая бюджетным профицитом, начислит пенсионерам единоразовые выплаты. Без них, по словам экономиста, самые бедные россияне просто не переживут год.

Российские пенсионеры начали получать 3 февраля выплаты, проиндексированные на 8,6%. Вместе с пенсией за февраль им поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.