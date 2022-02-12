Юрист: в каких случаях россиян оштрафуют за остекление балкона

13 февраля 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

Владельцы квартир должны получить в архитектурной инспекции разрешение на перепланировку балкона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Без специального разрешения от жилищной инспекции несанкционированное остекление балкона придется убрать, при этом — заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор плюс» Василий Данилов. «Собственниками необходимо получить в архитектурной инспекции разрешение на перепланировку балкона. За нарушения правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям», — отметил он в разговоре с изданием «Прайм». Однако заменять уже существующее остекление — не запрещено, ведь закон об остеклении, принятый в 2021 году, обратной силы не имеет, объяснил юрист. То же самое касается замены уже существующего утепления. Ранее сообщалось, что владельцам квартир с 1 марта будет запрещено проводить обшивку, остекление и перепланировку балконов в многоквартирных домах без специального разрешения. Для нарушителей-физлиц штраф составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц и ИП — от 40 до 50 тысяч. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Без специального разрешения от жилищной инспекции несанкционированное остекление балкона придется убрать, при этом — заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор плюс» Василий Данилов. «Собственниками необходимо получить в архитектурной инспекции разрешение на перепланировку балкона. За нарушения правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям», — отметил он в разговоре с изданием «Прайм». Однако заменять уже существующее остекление — не запрещено, ведь закон об остеклении, принятый в 2021 году, обратной силы не имеет, объяснил юрист. То же самое касается замены уже существующего утепления. Ранее сообщалось, что владельцам квартир с 1 марта будет запрещено проводить обшивку, остекление и перепланировку балконов в многоквартирных домах без специального разрешения. Для нарушителей-физлиц штраф составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц и ИП — от 40 до 50 тысяч.