Роднина: олимпийское золото Валиевой придется отстаивать в судах

Роднина считает, что допуск Валиевой к личному турниру — локальный успех Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Даже если фигуристка Камила Валиева завоюет золото в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, награду нужно будет отстаивать в суде. Таким мнение с журналистами поделилась депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Это лишь локальный успех. Камила должна справиться с завтрашней программой, в этом нет сомнений. А вот дальше… Думаю, даже если Валиева выиграет золото, то его надо будет еще отстоять в судах. Просто так медаль нам никто не оставит. Проблема, очевидно, есть», — передает слова депутата sport24 .

Ранее суд допустил Валиеву до личного турнира Олимпиады. Решение было принято с учетом статуса «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет.

Скандал начался 8 февраля, когда фигуристам перенесли церемонию награждения, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине, в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Поэтому результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам