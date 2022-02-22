Кличко заявил, что Москва раньше была болотом

Кличко вспомнил про прошлое Москвы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Мэр Киева Виталий Кличко попытался оскорбить москвичей после признания Россией ДНР и ЛНР. Он опубликовал свое заявление на личной странице в Facebook.

«Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — заявил политик.

Глава Киева считает, что Россия, признав ДНР и ЛНР, ставит под сомнение факт существования украинского государства. Политик призывает Кремль примириться с позицией Украины для лучшего будущего.

Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ.