Кличко заявил, что Москва раньше была болотом

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Евромайдан. Киев, кличко виталий, яценюк арсений
Кличко вспомнил про прошлое Москвы Фото:

Мэр Киева Виталий Кличко попытался оскорбить москвичей после признания Россией ДНР и ЛНР. Он опубликовал свое заявление на личной странице в Facebook.

«Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — заявил политик.

Глава Киева считает, что Россия, признав ДНР и ЛНР, ставит под сомнение факт существования украинского государства. Политик призывает Кремль примириться с позицией Украины для лучшего будущего.

Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ.

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Мэр Киева Виталий Кличко попытался оскорбить москвичей после признания Россией ДНР и ЛНР. Он опубликовал свое заявление на личной странице в Facebook. «Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — заявил политик. Глава Киева считает, что Россия, признав ДНР и ЛНР, ставит под сомнение факт существования украинского государства. Политик призывает Кремль примириться с позицией Украины для лучшего будущего. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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