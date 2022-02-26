Депутат Госдумы назвал условие для снятия ограничения с Facebook

Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Роскомнадзор снимет ограничения доступа с Facebook (принадлежит компании Meta), если будут выполнены требования российского законодательства. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Роскомнадзор ранее начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook. Решение было принято в связи с тем, что американская социальная сеть заблокировала на своей платформе аккаунты российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Вице-президент Meta Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей.

«Если они (Meta — прим. URA.RU) выполнят, а я надеюсь, что они выполнят требования закона, разблокируют аккаунты российских СМИ, тогда ограничения будут сняты. Я надеюсь, что именно так и произойдет», — сказал Антон Горелкин.

Парламентарий подчеркнул, что Роскомнадзор действует исходя из требований российского законодательства. «Наш регулятор действует в рамках российского законодательства. К Facebook применена та же мера, что и ранее была применена к Twitter. В случае с Twitter эта мера стала эффективной, он выполнил требования российского законодательства. У регулятора есть свои протоколы, как действовать, и меры в отношении компании будут идти в зависимости от ее позиции», — заявил он.

Горелкин добавил, что, если Meta хочет вести бизнес в РФ, компании следует соблюдать и исполнять местное законодательство. «Если Facebook планирует цивилизовано присутствовать в российском сегменте сети, зарабатывать здесь деньги, они должны выполнять законы РФ. Meta недавно подала заявление о „приземлении“. Они заинтересованы в российском рынке, хотят здесь работать, но, к сожалению, на данный момент полноценного офиса компания еще не открыла и российский сегмент модерируется из Варшавы», — уточнил собеседник агентства.

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