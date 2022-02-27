Кадыров призвал ускорить спецоперацию на Украине

27 февраля 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров считает, что выбранная тактика на Украине слишком медлительная Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна ускорить спецоперацию на Украине — пойти на «решительный штурм». Такого мнения придерживается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины», — написал он в своем telegram-канале. Кадыров также отметил, что для освобождения украинского народа от националистов необходим «решительный штурм». Это, по его словам, нужно, чтобы избежать потерь со стороны России, тем более что украинские власти отказались от переговоров с РФ дважды. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна ускорить спецоперацию на Украине — пойти на «решительный штурм». Такого мнения придерживается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины», — написал он в своем telegram-канале. Кадыров также отметил, что для освобождения украинского народа от националистов необходим «решительный штурм». Это, по его словам, нужно, чтобы избежать потерь со стороны России, тем более что украинские власти отказались от переговоров с РФ дважды. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.