Юрист рассказала об изменениях в начислении субсидий за ЖКУ

Юрист отметила, что при назначении субсидии за ЖКУ не должны учитываться доходы в виде выплаты от ПФР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Юрист Ирина Сивакова рассказала об изменениях в начислении субсидий за жилищно-коммунальные услуги. Так, например, при расчете субсидии будут учитывать доходы членов семьи независимо от того, совместно они проживают или раздельно. Об этом специалист написала в паблике «Юридические тонкости» в соцсети «Вконтакте».

Сивакова в частности перечислила нововведения, которые появились недавно при начислении этих выплат или появятся в будущем:

Единственным основанием для приостановления выплаты субсидии или компенсации является решение суда о взыскании долга по квартплате за последние три года;

В июле 2022 года планируется отменить временное послабление для коммунальщиков, которое освобождает их от обязанности указывать в иске паспортные данные или иные идентификаторы должника, например СНИЛС, ИНН и т. д.;

При расчете субсидии будут обращать внимание на доходы собственника, а также членов его семьи (супруга, несовершеннолетних детей, родителей) и членов их семей. Независимо от того, совместно они проживают или раздельно;

Произведут перерасчет и доплатят субсидии тем, кому отказали из-за компенсационной выплаты. Получателям таких выплат рекомендуется обратиться в орган соцзащиты, чтобы перепроверили их право на субсидию за ЖКХ с учетом рекомендаций Минтруда РФ.

Согласно недавним разъяснениям Минтруда, при назначении субсидии за ЖКУ не должны учитываться доходы в виде компенсационной выплаты от ПФР, назначаемой в связи с уходом за нетрудоспособным (ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы или престарелым старше 80 лет).

Ранее депутат Госдумы назвал способ сэкономить на услугах ЖКХ. Он предложил экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Как отметил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, излишки можно продавать в общую сеть. Это предусмотрено законом о зеленом тарифе, который был принят в России 2 марта 2021 года.