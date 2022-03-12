Россиянам рассказали о самых безопасных мессенджерах. Список

13 марта 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Невостребованные мессенджеры больше застрахованы от взлома злоумышленников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Наиболее безопасными являются мессенджеры, обмен информацией через которые происходит без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов, а также корпоративные мессенджеры. Об этом рассказал директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов. «Во-первых, это те мессенджеры, в которых передача идет с устройства на устройство: FireChat, Bridgefy, Serval Mesh. Во-вторых, это корпоративные мессенджеры, которые дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой», — сообщил Иванов агентству «Прайм». Обмен информацией с устройства на устройство может происходить с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, пояснил эксперт. Кроме того, чтобы снизить риски, можно общаться через непопулярные и невостребованные мессенджеры, т. к. для злоумышленников не целесообразно взламывать малопосещаемые мессенджеры. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наиболее безопасными являются мессенджеры, обмен информацией через которые происходит без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов, а также корпоративные мессенджеры. Об этом рассказал директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов. «Во-первых, это те мессенджеры, в которых передача идет с устройства на устройство: FireChat, Bridgefy, Serval Mesh. Во-вторых, это корпоративные мессенджеры, которые дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой», — сообщил Иванов агентству «Прайм». Обмен информацией с устройства на устройство может происходить с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, пояснил эксперт. Кроме того, чтобы снизить риски, можно общаться через непопулярные и невостребованные мессенджеры, т. к. для злоумышленников не целесообразно взламывать малопосещаемые мессенджеры. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.