12 марта 2022

Россиянам рассказали о самых безопасных мессенджерах. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
Невостребованные мессенджеры больше застрахованы от взлома злоумышленников Фото:

Наиболее безопасными являются мессенджеры, обмен информацией через которые происходит без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов, а также корпоративные мессенджеры. Об этом рассказал директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.

«Во-первых, это те мессенджеры, в которых передача идет с устройства на устройство: FireChat, Bridgefy, Serval Mesh. Во-вторых, это корпоративные мессенджеры, которые дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой», — сообщил Иванов агентству «Прайм».

Обмен информацией с устройства на устройство может происходить с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, пояснил эксперт. Кроме того, чтобы снизить риски, можно общаться через непопулярные и невостребованные мессенджеры, т. к. для злоумышленников не целесообразно взламывать малопосещаемые мессенджеры.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.

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Наиболее безопасными являются мессенджеры, обмен информацией через которые происходит без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов, а также корпоративные мессенджеры. Об этом рассказал директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов. «Во-первых, это те мессенджеры, в которых передача идет с устройства на устройство: FireChat, Bridgefy, Serval Mesh. Во-вторых, это корпоративные мессенджеры, которые дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой», — сообщил Иванов агентству «Прайм». Обмен информацией с устройства на устройство может происходить с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, пояснил эксперт. Кроме того, чтобы снизить риски, можно общаться через непопулярные и невостребованные мессенджеры, т. к. для злоумышленников не целесообразно взламывать малопосещаемые мессенджеры. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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