25 марта 2022

Макрон осудил посольство России за неприемлемые посты в соцсетях

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Макрон осудил посты российского посольства в соцсетях Фото:

Посты, опубликованные послом России во Франции Алексея Мешкова, являются неприемлемыми. Такое мнение выразил президент Французской республики Эммануэль Макрон.

«Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) — пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили», — так прокомментировал Макрон поступок российского посла в МИД Франции, передает РИА «Новости». Президент Франции выразил надежду, что такого больше не повторится.

Ранее Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за опубликованной карикатуры. На картинке были изображены люди со шляпами, на которых были нарисованы флаги США и ЕС. Двое вонзали иглы в человека, на теле которого было написано «Европа».

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Посты, опубликованные послом России во Франции Алексея Мешкова, являются неприемлемыми. Такое мнение выразил президент Французской республики Эммануэль Макрон. «Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) — пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили», — так прокомментировал Макрон поступок российского посла в МИД Франции, передает РИА «Новости». Президент Франции выразил надежду, что такого больше не повторится. Ранее Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за опубликованной карикатуры. На картинке были изображены люди со шляпами, на которых были нарисованы флаги США и ЕС. Двое вонзали иглы в человека, на теле которого было написано «Европа».
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