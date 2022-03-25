Макрон осудил посольство России за неприемлемые посты в соцсетях

26 марта 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Макрон осудил посты российского посольства в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посты, опубликованные послом России во Франции Алексея Мешкова, являются неприемлемыми. Такое мнение выразил президент Французской республики Эммануэль Макрон. «Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) — пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили», — так прокомментировал Макрон поступок российского посла в МИД Франции, передает РИА «Новости». Президент Франции выразил надежду, что такого больше не повторится. Ранее Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за опубликованной карикатуры. На картинке были изображены люди со шляпами, на которых были нарисованы флаги США и ЕС. Двое вонзали иглы в человека, на теле которого было написано «Европа». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посты, опубликованные послом России во Франции Алексея Мешкова, являются неприемлемыми. Такое мнение выразил президент Французской республики Эммануэль Макрон. «Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) — пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили», — так прокомментировал Макрон поступок российского посла в МИД Франции, передает РИА «Новости». Президент Франции выразил надежду, что такого больше не повторится. Ранее Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за опубликованной карикатуры. На картинке были изображены люди со шляпами, на которых были нарисованы флаги США и ЕС. Двое вонзали иглы в человека, на теле которого было написано «Европа».