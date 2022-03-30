В Кремле раскрыли подробности перехода к оплате газа в рублях

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Оплата поставок газа — это длительный процесс, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Переход на оплату поставок газа в рублях это длительный процесс, который не начнет действовать за один день. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Новые правила действуют не с завтрашнего числа. Оплата поставок — это растянутый по времени процесс. Это не означает, что-то, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ начнет поставлять Европе газ за рубли. Президент сообщил, что переход на рубли должен состояться до 31 марта. В Кремле заявили, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ.

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Переход на оплату поставок газа в рублях это длительный процесс, который не начнет действовать за один день. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Новые правила действуют не с завтрашнего числа. Оплата поставок — это растянутый по времени процесс. Это не означает, что-то, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ начнет поставлять Европе газ за рубли. Президент сообщил, что переход на рубли должен состояться до 31 марта. В Кремле заявили, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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