В Кремле раскрыли подробности перехода к оплате газа в рублях

30 марта 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Переход на оплату поставок газа в рублях это длительный процесс, который не начнет действовать за один день. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Новые правила действуют не с завтрашнего числа. Оплата поставок — это растянутый по времени процесс. Это не означает, что-то, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ начнет поставлять Европе газ за рубли. Президент сообщил, что переход на рубли должен состояться до 31 марта. В Кремле заявили, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ.