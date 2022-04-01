Псаки прокомментировала свой уход из Белого дома. «Первым дело буду отсыпаться»

02 апреля 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Псаки не дала однозначного ответа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на сообщения СМИ об ее уходе из Белого дома. По ее словам, ее переговоры из уходе из резиденции президента США на телевидение ни коим образом не мешают ей выполнять свои нынешние обязанности. «Мне нечего подтвердить относительно длительности моей государственной службы, планов моей службы или каких-либо размышлений о будущих планах», — заявила пресс-секретарь президента, передает ТАСС. «Когда бы я ни покинула Белый дом, я могу вам пообещать, что первым делом буду отсыпаться и проводить время со своими детьми <…>, которые для меня являются самой главной аудиторией», — добавила Псаки, не дав однозначного ответа. Пресс-секретарь президента пошутила, что «пока что» от нее «не удастся избавиться». Ранее об уходе Псаки из Белого дома говорили два официальных источника. Портал Axios, ссылаясь на своих инсайдеров, написал, что Джен Псаки переговорили с юристами Белого дома по поводу своего ухода. Как сообщается, сейчас она ведет переговоры с с телеканалом MSNBC, куда планирует устроиться в мае. Она будет вести прямые эфиры и шоу на потоковой платформе NBCUniversal Peacock. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на сообщения СМИ об ее уходе из Белого дома. По ее словам, ее переговоры из уходе из резиденции президента США на телевидение ни коим образом не мешают ей выполнять свои нынешние обязанности. «Мне нечего подтвердить относительно длительности моей государственной службы, планов моей службы или каких-либо размышлений о будущих планах», — заявила пресс-секретарь президента, передает ТАСС. «Когда бы я ни покинула Белый дом, я могу вам пообещать, что первым делом буду отсыпаться и проводить время со своими детьми <…>, которые для меня являются самой главной аудиторией», — добавила Псаки, не дав однозначного ответа. Пресс-секретарь президента пошутила, что «пока что» от нее «не удастся избавиться». Ранее об уходе Псаки из Белого дома говорили два официальных источника. Портал Axios, ссылаясь на своих инсайдеров, написал, что Джен Псаки переговорили с юристами Белого дома по поводу своего ухода. Как сообщается, сейчас она ведет переговоры с с телеканалом MSNBC, куда планирует устроиться в мае. Она будет вести прямые эфиры и шоу на потоковой платформе NBCUniversal Peacock.