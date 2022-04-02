Американцы обвинили Байдена в ухудшении уровня жизни. «Он удовлетворяет свои амбиции»

02 апреля 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Политика Джо Байдена направленна на удовлетворение собственных амбиций, считают американцы Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика президента США Джо Байдена привела к ухудшению их жизни, считает 41% опрошенных американцев. Такого же мнения придерживается 39% независимых экспертов. Данные соответствующего опроса опубликованы на сайте Квиннипэкского университета. «Инфляция стала более важной темой, чем события на Украине. Большинство опрошенных считают, что экономическая политика администрации Байдена в большей степени ответственна за недавний рост цен на газ и ухудшение жизни. Подобные результаты опросов подтверждают тезис о том, что политика Байдена не направлена на улучшение жизни собственных граждан, а построена исключительно на желании удовлетворить свои и части американского истеблишмента геополитические амбиции», — сообщается на сайте университета. 41% опрошенных считает, что политика Байдена в наибольшей степени ответственна за рост цен. Еще 24% считает, что в ухудшении их жизни виноваты введенные против РФ санкции и то, что нефтяные компании взимают более высокую плату. 5% респондентов считает, что виновата пандемия коронавируса. При этом среди демократической партии (от которой баллотировался Байден) политику действующего президента обвиняет только 3%. А среди партии республиканцев Байдена обвинили в ухудшении жизни 82%. Вместе с тем, независимые политологи поставили политику Байдена на первое место в списке причин ухудшения жизни. В частности, его действия раскритиковали 39% опрошенных экспертов. Еще 25% среди главной причины называют санкции против РФ, 23% возлагают вину на нефтяные компании. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. В США осудили начала спецоперации и ввели масштабные санкции против российского энергетического сектора. В частности, Джо Байден сообщил, что США перестают импортировать нефть и газ из России. После этого в США резко выросли цены на энергоносители, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Политика президента США Джо Байдена привела к ухудшению их жизни, считает 41% опрошенных американцев. Такого же мнения придерживается 39% независимых экспертов. Данные соответствующего опроса опубликованы на сайте Квиннипэкского университета. «Инфляция стала более важной темой, чем события на Украине. Большинство опрошенных считают, что экономическая политика администрации Байдена в большей степени ответственна за недавний рост цен на газ и ухудшение жизни. Подобные результаты опросов подтверждают тезис о том, что политика Байдена не направлена на улучшение жизни собственных граждан, а построена исключительно на желании удовлетворить свои и части американского истеблишмента геополитические амбиции», — сообщается на сайте университета. 41% опрошенных считает, что политика Байдена в наибольшей степени ответственна за рост цен. Еще 24% считает, что в ухудшении их жизни виноваты введенные против РФ санкции и то, что нефтяные компании взимают более высокую плату. 5% респондентов считает, что виновата пандемия коронавируса. При этом среди демократической партии (от которой баллотировался Байден) политику действующего президента обвиняет только 3%. А среди партии республиканцев Байдена обвинили в ухудшении жизни 82%. Вместе с тем, независимые политологи поставили политику Байдена на первое место в списке причин ухудшения жизни. В частности, его действия раскритиковали 39% опрошенных экспертов. Еще 25% среди главной причины называют санкции против РФ, 23% возлагают вину на нефтяные компании. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. В США осудили начала спецоперации и ввели масштабные санкции против российского энергетического сектора. В частности, Джо Байден сообщил, что США перестают импортировать нефть и газ из России. После этого в США резко выросли цены на энергоносители, пишет RT.