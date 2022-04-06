Spiegel: ФРГ готовится к худшему сценарию из-за санкций против РФ

06 апреля 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Немецкая промышленность готовится к наихудшему сценарию на фоне санкций, касающихся поставок российского природного газа. Об этом сообщает журнал Spiegel. «Немецкая промышленность и правительство в Берлине плохо подготовлены к возможной остановке поставок природного газа из России. В настоящее время разрабатывается новый чрезвычайный план, чтобы предотвратить экономический кризис в случае прекращения поставок», — пишет журнал Spiegel. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на это США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Ряд страны ЕС отказались выполнять требования. При этом венгерская энергетическая компания MVM уже обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях. Латвийская компания Latvijas Gaze тоже рассматривает возможность оплаты российского газа по новым правилам.