Spiegel: ФРГ готовится к худшему сценарию из-за санкций против РФ

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Берлине плохо подготовлены к возможной остановке поставок российского газа Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкая промышленность готовится к наихудшему сценарию на фоне санкций, касающихся поставок российского природного газа. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Немецкая промышленность и правительство в Берлине плохо подготовлены к возможной остановке поставок природного газа из России. В настоящее время разрабатывается новый чрезвычайный план, чтобы предотвратить экономический кризис в случае прекращения поставок», — пишет журнал Spiegel.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на это США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.

Ряд страны ЕС отказались выполнять требования. При этом венгерская энергетическая компания MVM уже обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях. Латвийская компания Latvijas Gaze тоже рассматривает возможность оплаты российского газа по новым правилам.

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Немецкая промышленность готовится к наихудшему сценарию на фоне санкций, касающихся поставок российского природного газа. Об этом сообщает журнал Spiegel. «Немецкая промышленность и правительство в Берлине плохо подготовлены к возможной остановке поставок природного газа из России. В настоящее время разрабатывается новый чрезвычайный план, чтобы предотвратить экономический кризис в случае прекращения поставок», — пишет журнал Spiegel. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на это США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Ряд страны ЕС отказались выполнять требования. При этом венгерская энергетическая компания MVM уже обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях. Латвийская компания Latvijas Gaze тоже рассматривает возможность оплаты российского газа по новым правилам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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